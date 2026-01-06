Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener pöbelt an Supermarkt - Ingewahrsamnahme nach Platzverweis

Hagen-Mitttelstadt (ots)

Am Montag (05.01.2026) pöbelte ein 36-Jähriger an einem Supermarkt in der Eppenhauser Straße Passanten an und erhielt bereits in den Nachmittagsstunden deswegen einen Platzverweis durch die Polizei. Gegen 21:30 Uhr tauchte der Mann erneut an dem Supermarkt auf und belästigte Bürgerinnen und Bürger erneut. Die hinzugerufenen Polizisten verwiesen ihn erneut des Platzes, sahen sich jedoch einem Volltrunkenen gegenüber. Zur Durchsetzung des Platzverweises nahmen die Beamten den 36-Jährigen zunächst mit zu einem Arzt und brachten ihn anschließend zur Ausnüchterung und Durchsetzung des Platzverweises in das Polizeigewahrsam. (hir)

