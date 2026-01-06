Polizei Hagen

POL-HA: Hagener mit Blockflöte sucht mitten in der Nacht eine Polizeiwache auf und stört Beamte

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (06.01.) suchte ein Hagener gegen 03 Uhr in der Nacht die Polizeiwache Innenstadt in der Bahnhofstraße auf. Der Mann gab an, etwas abholen zu wollen. Obwohl die Beamten den 23-Jährigen mehrfach darüber informierten, dass keinerlei Gegenstände für ihn zurückgelegt worden waren, bestand er weiterhin darauf, dass Sachen für ihn in der Wache hinterlegt seien. Er zeigte sich uneinsichtig und klingelte immer wieder an der Tür der Wache. Die Auskunft, dass man ihm nicht bei seinem Anliegen helfen könne, akzeptierte er nicht. Der Mann störte den Wachbetrieb derart, dass die Polizisten ihm schließlich einen Platzverweis erteilten. Vorerst entfernte sich der Hagener, kehrte dann jedoch wieder zurück. Er lief vor Polizisten hin und her, griff dabei in seine Jacke und hielt einen zunächst unbekannten langen Gegenstand fest. Als er aufgefordert wurde, das vermeintliche Hiebwerkzeug fallen zu lassen, stellte sich heraus, dass es sich um eine Blockflöte handelte. Nachdem der Hagener erneut aufgefordert wurde, zu gehen, blieb er weiter uneinsichtig. Er schrie die Beamten an, bis sie ihn zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Störung des Wachbetriebes in das Polizeigewahrsam brachten. Gegen 6 Uhr konnte der 23-jährige Hagener wieder entlassen werden. (arn)

