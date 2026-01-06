PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Diebstahl und Computerbetrug - Wer kennt diese Person?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Bereits am 11.06.2025 kam es in den Räumlichkeiten der Sparkasse an Volme und Ruhr in der Hagener Innenstadt zu dem Diebstahl einer EC-Karte und anschließenden rechtswidrigen Abhebungen von Bargeld an einem Geldautomaten. Der Polizei liegt jetzt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person oder deren Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsbild: https://polizei.nrw/fahndung/190731

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

