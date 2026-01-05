Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch gesucht - haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hagen-Haspe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (02.01.) und Sonntagnachmittag (04.01.) kam es in der Straße Am Quambusch in Haspe zu einem Einbruch. Ein Zeuge bemerkte, dass im Haus seiner Nachbarn Licht im Keller brannte und die Terrassentür offen stand. Im Flur wurde augenscheinlich ein Schrank durchwühlt. Da die Eigentümer nicht zuhause waren, verständigte der Mann aufgrund der Feststellungen die Polizei. Aussagen zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht getroffen werden. Hinweise auf tatverdächtige Personen liegen derzeit ebenfalls nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02331 - 986 2066 an die Hagener Polizei zu wenden. (arn)

