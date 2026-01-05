PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Jugendliche in der Nacht durch Polizisten kontrolliert - Anzeigen aufgrund von Betäubungsmittelfahrten gefertigt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Nach einer Polizeikontrolle müssen sich zwei junge Hagener wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Die 16- und 15-Jährigen waren am Samstag (03.01.) gegen 1.30 Uhr auf dem Gehweg der Wehringhauser Straße jeweils mit einem E-Scooter unterwegs. Polizisten wurden während der Streife auf die Jugendlichen aufmerksam und stoppten sie. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Die Pupillen des 15-Jährigen waren vergrößert und die Bindehäute gerötet. Freiwillige Drogenvortests verliefen jeweils positiv. Der 16-Jährige führte zudem mehrere Verkaufseinheiten Cannabis mit sich. Er gab an, erst am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Das Cannabis habe er von einer anderen Person erworben. Weitere Angaben wollte er nicht machen. Die beiden Minderjährigen mussten eine Blutprobe abgeben und erhielten eine Anzeige. Nach Abschluss der Kontrolle wurden die jungen Hagener ihren Müttern übergeben. Ihnen wurde die Fahrt mit Kraftfahrzeugen bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt. Neben den Anzeigen aufgrund der Betäubungsmittelfahrten fertigten die Polizisten eine Strafanzeige aufgrund des Handels mit Betäubungsmitteln gegen Unbekannt. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

