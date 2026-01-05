PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Unbekannte Frau verletzt Mann mutmaßlich mit Messer - Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Mitte (ots)

Ein 54 Jahre alter Mann war in der Nacht auf Sonntag (04.01.2026) gegen Mitternacht zu Fuß vom Emilienplatz in Richtung Volme Galerie unterwegs, als ihn eine Frau ansprach. Da die ihm unbekannte Frau nicht von dem Mann abließ, beleidigte sie ihn und holte laut Aussage des Mannes ein Messer hervor. Damit verletzte sie den Passanten an der Schulter und entfernte sich. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich in ein Krankenhaus, wo seine Wunde behandelt wurde.

Anschließend wurde er entlassen und meldete die Tat der Polizei. Der Mann beschreibt die unbekannte Täterin wie folgt: etwa 1,75 Meter groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt, normale Statur, dunkle Haare, bekleidet mit einer grünen Jacke mit Kapuze sowie einer dunklen Hose, sprach Deutsch mit Akzent.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer kennt die beschriebene Frau und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise werden jederzeit unter der 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

