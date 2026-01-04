Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit drei verletzten Personen

Hagen (ots)

Um 22:45 Uhr kam es am Samstagabend an der Auffahrt zur A45 (Hagen-Süd) zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden.

Ein 20jähriger Hagener befuhr aus Hohenlimburg kommend mit seinem Auto (Renault Clio) die Straße "Zur Hünenpforte" und beabsichtigte, auf die Autobahn (A45, Richtung Dortmund) aufzufahren.

Weil er einen entgegenkommenden PKW (Ford Fiesta) bemerkte, wollte er anhalten, um die Vorfahrt zu gewähren. Aufgrund der schneeglatten Straße kam sein PKW aber nicht rechtzeitig zum Stillstand, sondern rutschte in den Einmündungsbereich. Hier kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurden die Airbags in den Fahrzeugen ausgelöst. Die 19jährige Fahrerin des Ford wurde an der linken Hand und im Oberkörperbereich sehr leicht verletzt. Auf eine medizinische Versorgung vor Ort verzichtete sie.

Der Fahrer des Renault Clio blieb unverletzt. Allerdings wurden seine beiden Mitfahrerinnen (17 und 19) leicht verletzt (Schmerzen an Knie und Hand). Beide Frauen wurden zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell