Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am 02.01.2026 gegen 21:29 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Wehringhauser Straße und Rehstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

In Folge einer Rotlichtmissachtung fuhr ein 49jähriger Hagener von der Rehstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit dem Pkw einer 29jährigen Hagenerin, die die Wehringhauser Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße befuhr.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen Hagener Krankenhäusern zugeführt. Eine Überprüfung der Ampelanlage führte zu dem Ergebnis, dass diese einwandfrei funktioniert.

Der 49jährige Hagener war zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls alkoholisiert. Ein durchgeführter Alkohol Test am Unfallort verlief positiv. Im Krankenhaus wurde bei ihm dementsprechend eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

