Polizei Hagen

POL-HA: Nachbarn melden Einbruch in Einfamilienhaus in Vorhalle - Eigentümer verreist

Hagen-Vorhalle (ots)

Zwischen Silvester und Neujahr brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Nöhstraße ein. Offenbar hebelten sie dazu ein Fenster auf, durchwühlten danach Schränke und Schubladen und warfen Dekoration um. Einem Nachbarn fiel der Einbruch durch das offenstehende Fenster auf, da der Eigentümer verreist war. Die hinzugerufenen Ermittler sicherten Spuren vor Ort. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise werden durch die Polizei unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

