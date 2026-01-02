POL-HA: Fahrzeugbrand auf der Weststraße - Kleintransporter aus unbekannten Gründen in Flammen
Hagen-Vorhalle (ots)
Am Neujahrsmorgen (01.01.2026) riefen Zeugen die Polizei gegen 01:15 Uhr in die Weststraße. Ein weißer Kastenwagen hatte Feuer gefangen. Als der Streifenwagen eintraf, schlugen bereits Flammen aus einem Seitenfenster des Citroën Jumper. Die Feuerwehr erschien rasch vor Ort und konnte den Brand bekämpfen. Der Sachschaden wird auf zirka 15.000 Euro geschätzt. Wie genau der Wagen Feuer fing, ist noch unklar. Die Polizei kann eine vorsätzliche Tat zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausschließen. Zeugenhinweise werden durch die Brandermittler unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)
