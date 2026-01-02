PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei: 23-Jähriger wird leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einer Schlägerei unter mehreren Personen am Mittwoch (31.12.2025) wurde ein 23 Jahre alter Mann leicht verletzt. Gegen 16 Uhr trafen drei Männer im Alter von 23, 29 und 30 Jahren in der Brüderstraße aufeinander und es entwickelte sich ein Streit, wobei sich die untereinander bekannten Männer gegenseitig ins Gesicht schlugen. Im Zuge der Rangelei wurde der 23-jährige Breckerfelder leicht verletzt. Der Streit verlagerte sich anschließend in die Hermannstraße / Altenhagener Straße. Dort kam ein weiterer 30-Jähriger hinzu, der aggressiv auftrat und sein Handy laut Zeugenaussagen in das Gesicht des beteiligten 29-Jährigen warf. Als alarmierte Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, versuchte sich die Gruppe aufzuteilen und zu entfernen. Die Männer konnten jedoch gestellt und kontrolliert werden.

Zudem mussten die Verletzungen des 23-Jährigen von Rettungskräften behandelt werden. Da die Beteiligten sich gegenseitig beschuldigten, fertigten die Polizeibeamten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 09:10

    POL-HA: Mann leistet Widerstand nach - Ingewahrsamnahme und F3-Feuerwerk sichergestellt

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Neujahrsmorgen (01.01.2026) sprach ein Anwohner der Kolpingstraße gegen 01:00 Uhr eine Streifenwagenbesatzung an. Ein 18-Jähriger hatte sein Haus mit Pyrotechnik beworfen und ihn beleidigt. Der besagte Heranwachsende erschien kurz darauf bei den Beamten und ging aggressiv auf sie zu. Er fragte, was das Problem der Polizisten sei, und ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:19

    POL-HA: 19-Jähriger versucht, Feuerwerk im Wert von 500 Euro zu entwenden

    Hagen-Vorhalle (ots) - In der Ophauser Straße wollte ein 19-Jähriger, mit Hilfe zweier weiterer Männer, am Mittwochnachmittag (31.12.) Feuerwerkskörper im Wert von rund 500 Euro in einem Discounter entwenden. Ein Ladendetektiv sah zunächst, wie der Gelsenkirchener mit einer derzeit noch unbekannten männlichen Person diverse Feuerwerksartikel in einen ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 10:07

    POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Hagen (ots) - Die Fehleinschätzung der gefahrenen Geschwindigkeit eines Autos führte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. In der Neujahrsnacht gegen 01:50 Uhr befuhr eine 21jährige Hagenerin mit ihrem Auto (VW Eos) die Bahnhofshinterfahrung in Richtung Haspe. An einer Kreuzung wollte sie nach links in die Wehringhauser Straße abbiegen und ordnete sich entsprechend ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren