Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei: 23-Jähriger wird leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einer Schlägerei unter mehreren Personen am Mittwoch (31.12.2025) wurde ein 23 Jahre alter Mann leicht verletzt. Gegen 16 Uhr trafen drei Männer im Alter von 23, 29 und 30 Jahren in der Brüderstraße aufeinander und es entwickelte sich ein Streit, wobei sich die untereinander bekannten Männer gegenseitig ins Gesicht schlugen. Im Zuge der Rangelei wurde der 23-jährige Breckerfelder leicht verletzt. Der Streit verlagerte sich anschließend in die Hermannstraße / Altenhagener Straße. Dort kam ein weiterer 30-Jähriger hinzu, der aggressiv auftrat und sein Handy laut Zeugenaussagen in das Gesicht des beteiligten 29-Jährigen warf. Als alarmierte Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, versuchte sich die Gruppe aufzuteilen und zu entfernen. Die Männer konnten jedoch gestellt und kontrolliert werden.

Zudem mussten die Verletzungen des 23-Jährigen von Rettungskräften behandelt werden. Da die Beteiligten sich gegenseitig beschuldigten, fertigten die Polizeibeamten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell