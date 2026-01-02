Polizei Hagen

POL-HA: 19-Jähriger versucht, Feuerwerk im Wert von 500 Euro zu entwenden

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Ophauser Straße wollte ein 19-Jähriger, mit Hilfe zweier weiterer Männer, am Mittwochnachmittag (31.12.) Feuerwerkskörper im Wert von rund 500 Euro in einem Discounter entwenden. Ein Ladendetektiv sah zunächst, wie der Gelsenkirchener mit einer derzeit noch unbekannten männlichen Person diverse Feuerwerksartikel in einen Einkaufswagen legte. Anschließend verließ der Begleiter des Ladendiebs die Filiale über den Bereich der Kasse. Eine dritte Person, die auf dem Parkplatz mit einem VW Passat auf die beiden Männer gewartet hatte, half dem 19-Jährigen dabei, ohne die Ware zu zahlen, aus dem Markt zu gehen. Dem Mitarbeiter des Discounters gelang es, den 19-jährigen Gelsenkirchener bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die anderen Beteiligten konnten flüchten. Der Ladendieb wollte sich nicht zur Tat äußern und behauptete, seine beiden Mittäter nicht zu kennen.

Der Fahrer des VW-Passat konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, kurze schwarze Haare, 3-Tage-Bart, südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Jacke mit der Aufschrift "CK" am linken Oberarm, eine Jeanshose und schwarz-weiße Sneaker.

Die Hagener Polizei nimmt Hinweise durch Zeugen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell