Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Bilanz der Silvesternacht - Feuerwehr Lage mehrfach im Einsatz

Lage (ots)

Die Feuerwehr Lage wurde in der Silvesternacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Insgesamt kam es zu mehreren kleineren Brandeinsätzen sowie einem größeren Einsatz aufgrund eines gemeldeten Wohnungsbrandes.

Der erste Einsatz ereignete sich am 31.12. um 18:37 Uhr in der Hegelstraße im Ortsteil Müssen. Hier brannte eine etwa 15 Meter lange Hecke. Das Feuer war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch Anwohner mit Gartenschläuchen gelöscht worden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten sowie eine Kontrolle der Brandstelle durch. Eingesetzt waren die Einheiten Kachtenhausen und Lage.

In der Nacht zum Neujahrstag folgten weitere Einsätze. Um 00:32 Uhr wurde die Einheit Lage zu brennenden Feuerwerkskörpern am Straßenrand der Lemgoer Straße alarmiert. Diese wurden mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht.

Um 00:56 Uhr brannten in der Schwanthalerstraße im Ortsteil Waddenhausen mehrere Mülltonnen unter einem Carport. Auch hier hatten Anwohner das Feuer bereits mit Feuerlöschern bekämpft. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle durch. Im Einsatz waren die Einheiten Pottenhausen und Hagen.

Um 01:37 Uhr kam es zu einem umfangreicheren Einsatz. Gemeldet war ein Wohnungsbrand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtgebiet Lage. Laut Notruf sollten sich noch zwei Personen in der Wohnung befinden. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen zwei Bewohner der Dachgeschosswohnung vor dem Gebäude, von denen eine Person schwere Verbrennungen aufwies. Diese gaben an, dass sich noch weitere Personen in der Wohnung befänden.

Ein Angriffstrupp ging umgehend zur Menschenrettung in die Wohnung vor. Zwei weitere Personen konnten im Treppenraum angetroffen und unverletzt gerettet werden. In der Wohnung konnte lediglich eine leichte Verrauchung festgestellt werden, ein offenes Feuer war nicht vorhanden. Die Wohnung wurde belüftet und anschließend an die Polizei übergeben.

Die Person mit schweren Verbrennungen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein spezielles Klinikum geflogen. Eine weitere Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in das Klinikum Lippe transportiert. Im Einsatz waren die Einheiten Lage, Hagen und Kachtenhausen, der A-Dienst sowie der Rettungsdienst und die Malteser.

Ein weiterer Einsatz folgte um 02:01 Uhr. In einem Unterstand war es zu einem Brand an einer Wandfläche von etwa einem Quadratmeter gekommen. Auch hier hatten Anwohner das Feuer bereits mit einem Gartenschlauch gelöscht. Die Einheiten Hörste und Kachtenhausen kontrollierten die Brandstelle mittels Wärmebildkamera. Diese war bereits erkaltet und wurde anschließend an den Eigentümer übergeben. Ursache des Brandes waren abgebrannte Feuerwerksbatterien, die an dem Unterstand gelagert worden waren.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell