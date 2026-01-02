POL-HA: Mann leistet Widerstand nach - Ingewahrsamnahme und F3-Feuerwerk sichergestellt
Hagen-Hohenlimburg (ots)
Am Neujahrsmorgen (01.01.2026) sprach ein Anwohner der Kolpingstraße gegen 01:00 Uhr eine Streifenwagenbesatzung an. Ein 18-Jähriger hatte sein Haus mit Pyrotechnik beworfen und ihn beleidigt. Der besagte Heranwachsende erschien kurz darauf bei den Beamten und ging aggressiv auf sie zu. Er fragte, was das Problem der Polizisten sei, und griff in seine Jackentasche. Die Beamten rangen ihn zu Boden. Dabei spuckte er und beleidigte die Polizisten als "Bastarde". Der 18-Jährige führte Feuerwerkskörper mit sich, für die er keine Berechtigung besaß. Die Beamten stellten die Pyrotechnik sicher, brachten den Randalierer in das Polizeigewahrsam und legten eine Anzeige vor. (hir)
