Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots)

Am 25.12.2025 gegen 16:45 Uhr kam es in der Industriestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Industriestraße kommend aus Richtung der Stockholmer Straße. Im Kurvenbereich kam dem 21-Jährigen ein PKW-Fahrer entgegen, der sich auf seiner Fahrbahn und somit auf der falschen Seite befand. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, wich der Motorradfahrer nach links aus und fuhr auf den Rheindamm. Hier kam er letztendlich zu Fall und verletzte sich am linken Knie. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der 21-Jährige wurde ins Krankenhaus verbracht. Weiterhin wurde das Motorrad leicht beschädigt. Der Schaden des Motorrads liegt bei ca. 2500EUR.

In der Nähe der Unfallörtlichkeit befanden sich nach Angaben des Verunfallten ein weiterer Motorradfahrer und zwei Fahrradfahrer. Diese oder andere mögliche Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Insbesondere Hinweise zu dem bis dato unbekannten Unfallverursacher (Fahrzeug/Kennzeichen) nimmt die Polizei telefonisch oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

