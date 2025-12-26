Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Münzautomaten

Frankenthal (ots)

Unbekannte hebelten am 25.12.2025 gegen 00:15 Uhr die Münzautomaten der Autowaschanlage an der Hammstraße in Frankenthal auf. Die Alarmanlage löste aus. Ob Bargeld entwendet wurde konnte der Betreiber bisher nicht mitteilen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

