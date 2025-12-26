POL-PDLU: Versuchter Einbruchsdiebstahl
Altrip (ots)
In der Nacht von Mittwoch (24.12.2025) auf Donnerstag (25.12.2025) haben unbekannte Täter versucht, in ein Nebengebäude der Waldparkresidenz in der Moltkestraße einzubrechen. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell