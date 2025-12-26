PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Altrip (ots)

In der Nacht von Mittwoch (24.12.2025) auf Donnerstag (25.12.2025) haben unbekannte Täter versucht, in ein Nebengebäude der Waldparkresidenz in der Moltkestraße einzubrechen. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

