Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Diebstahl aus Fahrzeug

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch, den 24.12.2025, zwischen 13:00 und 22:00 Uhr, wurden in der Ziegeleistraße in Schifferstadt, an einem geparkten Fahrzeug zwei Scheiben eingeschlagen, nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

In der Zeit vom 24.12.2025 (15:00 Uhr) bis zum 25.12.2025 (09:00 Uhr), wurde in der Goethestraße in Schifferstadt, an einem ebenfalls geparkten Fahrzeug eine Scheibe eingeschlagen, die unbekannten Täter entwendeten hier einen Rucksack aus dem Fahrzeug.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de

