Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: mehrere Wohnungseinbrüche

Heßheim, Kleinniedesheim, Großniedesheim (ots)

In der Zeit vom 23.-25.12. kam es im Bereich Heßheim, Kleinniedesheim und Großniedesheim zu drei Wohnungseinbrüchen. Am 23.12. stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses Am Schloßgarten in Kleindieseheim gegen 20:30 Uhr fest, dass die Terassentür in ihrer etwa 2 Stündigen Abwesenheit aufgebhebelt und Schubladen im Haus durchsucht wurden. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Am 24.12. kam es zwischen 14 Uhr und 15 Uhr in der Breslauerstraße in Heßheim zu einem Einbruch, bei welchem ebenfalls die Terassentür aufgehebelt wurde, während die Bewohnerin sich im Anwesen aufgehalten hatte. Auch hier ist die Höhe des Schadens noch nicht bekannt. In der Nacht vom 24. Auf den 25.12. hebelten unbekannte Täter die Terassentür eines Wohnhauses im Ulmenweg in Großniedesheim auf. Diese wurde vermutlich während der Tatausführung gestört und ließen vom weiteren Vorgehen ab.

Täterhinweise gibt es bisher keine. Die Polizei ist auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
Tim Seitz
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

