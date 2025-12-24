Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an einem Kraftahrzeug 23.12.2025, 13:15 Uhr

Speyer (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich im Haspelweg eine Sachbeschädigung an einem PKW. Der männliche Täter habe zunächst herumgeschrien, dann gegen ein geparktes Fahrzeug getreten. Durch den Tritt wurde ein VW Polo an der Fahrzeugfront beschädigt. Dies wurde durch Zeugen beobachtet. Der Mann, der im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden konnte, wurde wie folg beschrieben: Ca. 170 cm groß, kräftige Statur, graue Bekleidung, mittellange Haare, soll eine Stofftasche mit sich geführt haben.

Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei Speyer telefonisch 06232 1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

