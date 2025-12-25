PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht mithilfe eines aufmerksamen Zeugen geklärt (16/2412)

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 24.12.2025, gegen 09:39 Uhr kam es in der Straße "Im Erlich" zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 32-jährige Fahrerin eines Ford fuhr rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße und übersah hierbei die Straßenlaterne. Die Fahrzeugführerin kollidierte mit ihrer linksseitigen Fahrzeugfront mit der Straßenlaterne, sodass sowohl die Fahrzeugfront, als auch die Straßenlaterne beschädigt wurde. Die aus der Halterung gerissene Fahrzeugfront setzte die Fahrzeugführerin notdürftig instand und setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Es entstand ein Gesamtschaden i.H.v. ca. 5.000 Euro. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen des flüchtigen PKW abgelesen werden. Gegen die 32-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 09:09

    POL-PDLU: Sachbeschädigung an einem Kraftahrzeug 23.12.2025, 13:15 Uhr

    Speyer (ots) - Am Dienstagmittag ereignete sich im Haspelweg eine Sachbeschädigung an einem PKW. Der männliche Täter habe zunächst herumgeschrien, dann gegen ein geparktes Fahrzeug getreten. Durch den Tritt wurde ein VW Polo an der Fahrzeugfront beschädigt. Dies wurde durch Zeugen beobachtet. Der Mann, der im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren