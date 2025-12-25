Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht mithilfe eines aufmerksamen Zeugen geklärt (16/2412)

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 24.12.2025, gegen 09:39 Uhr kam es in der Straße "Im Erlich" zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 32-jährige Fahrerin eines Ford fuhr rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße und übersah hierbei die Straßenlaterne. Die Fahrzeugführerin kollidierte mit ihrer linksseitigen Fahrzeugfront mit der Straßenlaterne, sodass sowohl die Fahrzeugfront, als auch die Straßenlaterne beschädigt wurde. Die aus der Halterung gerissene Fahrzeugfront setzte die Fahrzeugführerin notdürftig instand und setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Es entstand ein Gesamtschaden i.H.v. ca. 5.000 Euro. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen des flüchtigen PKW abgelesen werden. Gegen die 32-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

