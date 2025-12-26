Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Großniedesheim (ots)

Im Ulmenweg Großniedesheim, kam es am 15.12.2025 zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Die unbekannte Täterschaft schlug eine rückwärtige Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Einfamilienhaus. Entwendet wurde nichts. Die Täterschaft wurde wohl gestört.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

