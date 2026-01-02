Polizei Hagen

POL-HA: Führerschein kurz vor Neujahr sichergestellt - Polizisten ziehen Betrunkenen aus dem Verkehr

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Silvesterabend (31.12.2025) fuhr ein Streifenwagen gegen 22:15 Uhr durch die Körnerstraße. Die Beamten bemerkten einen Mazda, der ohne Grund in den Gegenverkehr fuhr, wo sich glücklicherweise niemand befand. Die Polizisten hielten den 55-jährigen Fahrer an, der sofort angab: "Es tut mir leid. Ihr habt mich erwischt. Ich bin betrunken." Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille an. Die Polizisten ließen dem Hagener eine Blutprobe entnehmen, stellten dessen Führerschein sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)

