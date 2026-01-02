POL-HA: Führerschein kurz vor Neujahr sichergestellt - Polizisten ziehen Betrunkenen aus dem Verkehr
Hagen-Mittelstadt (ots)
Am Silvesterabend (31.12.2025) fuhr ein Streifenwagen gegen 22:15 Uhr durch die Körnerstraße. Die Beamten bemerkten einen Mazda, der ohne Grund in den Gegenverkehr fuhr, wo sich glücklicherweise niemand befand. Die Polizisten hielten den 55-jährigen Fahrer an, der sofort angab: "Es tut mir leid. Ihr habt mich erwischt. Ich bin betrunken." Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille an. Die Polizisten ließen dem Hagener eine Blutprobe entnehmen, stellten dessen Führerschein sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell