Polizei Hagen

POL-HA: 29-jähriger Mann wird aggressiv gegenüber Partnerin und muss ins Gewahrsam

Hagen-Altenhagen (ots)

Etwa zum Jahreswechsel (01.01.2026) erschien der 29-jährige Lebensgefährte einer Frau in der gemeinsamen Wohnung in Altenhagen. Der Mann war stark alkoholisiert und trat gegenüber seiner Freundin sehr aggressiv auf, weshalb sie die Polizei alarmierte. Einsatzkräfte begaben sich zu der Wohnung und nahmen den Mann zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von etwa 1,5 Promille nach. (rst)

