PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: 29-jähriger Mann wird aggressiv gegenüber Partnerin und muss ins Gewahrsam

Hagen-Altenhagen (ots)

Etwa zum Jahreswechsel (01.01.2026) erschien der 29-jährige Lebensgefährte einer Frau in der gemeinsamen Wohnung in Altenhagen. Der Mann war stark alkoholisiert und trat gegenüber seiner Freundin sehr aggressiv auf, weshalb sie die Polizei alarmierte. Einsatzkräfte begaben sich zu der Wohnung und nahmen den Mann zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von etwa 1,5 Promille nach. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 09:30

    POL-HA: Schlägerei: 23-Jähriger wird leicht verletzt

    Hagen-Altenhagen (ots) - Bei einer Schlägerei unter mehreren Personen am Mittwoch (31.12.2025) wurde ein 23 Jahre alter Mann leicht verletzt. Gegen 16 Uhr trafen drei Männer im Alter von 23, 29 und 30 Jahren in der Brüderstraße aufeinander und es entwickelte sich ein Streit, wobei sich die untereinander bekannten Männer gegenseitig ins Gesicht schlugen. Im Zuge der Rangelei wurde der 23-jährige Breckerfelder leicht ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 09:10

    POL-HA: Mann leistet Widerstand nach - Ingewahrsamnahme und F3-Feuerwerk sichergestellt

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Neujahrsmorgen (01.01.2026) sprach ein Anwohner der Kolpingstraße gegen 01:00 Uhr eine Streifenwagenbesatzung an. Ein 18-Jähriger hatte sein Haus mit Pyrotechnik beworfen und ihn beleidigt. Der besagte Heranwachsende erschien kurz darauf bei den Beamten und ging aggressiv auf sie zu. Er fragte, was das Problem der Polizisten sei, und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren