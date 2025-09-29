POL-UN: Kamen - Einbruch in Einfamilienhaus in Methler
Kamen (ots)
Unbekannte Täter sind am Samstag (27.09.2025) zwischen 08.00 Uhr und 18.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Mühlenstraße in Kamen-Methler eingedrungen.
Zutritt verschafften sie sich gewaltsam durch Einwerfen einer Scheibe.
Ob Gegenstände entwendet wurden, steht bislang noch nicht fest.
Hinweise, die zum Überführen der Täter beitragen, sind erbeten unter: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
