Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Einfamilienhaus in Methler

Kamen (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (27.09.2025) zwischen 08.00 Uhr und 18.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Mühlenstraße in Kamen-Methler eingedrungen.

Zutritt verschafften sie sich gewaltsam durch Einwerfen einer Scheibe.

Ob Gegenstände entwendet wurden, steht bislang noch nicht fest.

Hinweise, die zum Überführen der Täter beitragen, sind erbeten unter: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell