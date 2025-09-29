PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Einfamilienhaus in Methler

Kamen (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (27.09.2025) zwischen 08.00 Uhr und 18.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Mühlenstraße in Kamen-Methler eingedrungen.

Zutritt verschafften sie sich gewaltsam durch Einwerfen einer Scheibe.

Ob Gegenstände entwendet wurden, steht bislang noch nicht fest.

Hinweise, die zum Überführen der Täter beitragen, sind erbeten unter: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

