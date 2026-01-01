Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus
Brilon (ots)
Unbekannte Täter drangen an Silvester zwischen 18:00 und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Ratmerstein ein. An der Gebäuderückseite verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten alle Räume. Ob die Einbrecher Beute machten, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell