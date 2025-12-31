Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Blutprobe

Winterberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B236 zwischen Langewiese und Neustenberg wurde gestern Nacht ein Autofahrer aus Winterberg schwer verletzt. Der 23jährige Mann kam an der Unfallstelle auf winterglatter Straße in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Dann entfernte er sich von der Unfallstelle, ließ allerdings das stark beschädigte Auto zurück. Ein Zeuge meldete später den Verkehrsunfall bei der Polizei. Im Auto wurde unter anderem ein geöffnetes Dosenbier aufgefunden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Fahrer im Krankenhaus in Winterberg angetroffen werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

