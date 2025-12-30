PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Brilon und Olsberg

Brilon/ Olsberg (ots)

Brilon

Im Zeitraum vom 27.12.2025 um 11:00 Uhr bis zum 29.12.2025 um 08:30 Uhr kam es in der Straße Sintfeldweg in Brilon zu einem Einbruch in ein freistehendes Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten sämtliche Räume. Derzeit ist noch nicht abschließend bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Olsberg

Am gestrigen Morgen erhielt die Polizeiwache Brilon Kenntnis von einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Wattmeckestraße in Olsberg. Dort wurde eine Ferienwohnung zum Ziel von Einbrechern. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Wohnung. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit unbekannt. Der oder die Täter durchwühlten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die unbekannten Täter verschafften sich daraufhin zu einer weiteren Ferienwohnung innerhalb des Mehrfamilienhauses gewaltsam Zutritt. Der Tatzeitraum kann vom 23.12.2025 um 00:00 Uhr bis zum 29.12.2025 um 08:45 Uhr eingeschränkt werden. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Räume und flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung.

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 15:18

    POL-HSK: Unfallbeteiligter gesucht

    Arnsberg (ots) - Am 23.12.2025 um 13:10 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau aus Arnsberg die Straße Alter Soestweg in Alt-Arnsberg in Fahrtrichtung Grimmestraße. Plötzlich hörte sie einen lauten Knall. Erst im Nachgang stellte sie einen Schaden an ihrem Außenspiegel fest. Es ist davon auszugehen, dass die 63-Jährige ein am Fahrbahnrand geparktes Auto touchierte. Sie ging anschließend die Unfallörtlichkeit ab, konnte jedoch kein beschädigtes Auto feststellen. Das ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:57

    POL-HSK: Nachtrag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Alt-Arnsberg

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Tag kam es gegen 12:20 Uhr auf der B229 in Alt-Arnsberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Mann aus Oberhausen befuhr die Straße in Fahrtrichtung Niedereimer. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab. Zuvor wurde folgendes berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6186583 Der ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:29

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Sundern

    Sundern (ots) - Im Zeitraum vom 22.12.2025 um 09:00 Uhr bis zum 28.12.2025 um 12:00 Uhr kam es in der Straße Freiheitsmühle in Sundern zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Bislang unbekannte Täter versuchten, sich über die Wohnungseingangstür gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten an der Tür und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren