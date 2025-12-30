Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Brilon und Olsberg

Brilon/ Olsberg (ots)

Brilon

Im Zeitraum vom 27.12.2025 um 11:00 Uhr bis zum 29.12.2025 um 08:30 Uhr kam es in der Straße Sintfeldweg in Brilon zu einem Einbruch in ein freistehendes Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten sämtliche Räume. Derzeit ist noch nicht abschließend bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Olsberg

Am gestrigen Morgen erhielt die Polizeiwache Brilon Kenntnis von einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Wattmeckestraße in Olsberg. Dort wurde eine Ferienwohnung zum Ziel von Einbrechern. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Wohnung. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit unbekannt. Der oder die Täter durchwühlten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die unbekannten Täter verschafften sich daraufhin zu einer weiteren Ferienwohnung innerhalb des Mehrfamilienhauses gewaltsam Zutritt. Der Tatzeitraum kann vom 23.12.2025 um 00:00 Uhr bis zum 29.12.2025 um 08:45 Uhr eingeschränkt werden. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Räume und flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung.

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell