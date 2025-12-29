Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Sundern

Sundern (ots)

Im Zeitraum vom 22.12.2025 um 09:00 Uhr bis zum 28.12.2025 um 12:00 Uhr kam es in der Straße Freiheitsmühle in Sundern zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Bislang unbekannte Täter versuchten, sich über die Wohnungseingangstür gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten an der Tür und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell