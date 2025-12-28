Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Fahrradgeschäft in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Von Freitag den 26.12 bis Samstag den 27.12.2025 zwischen 11:30 Uhr und 09:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Straße "Zu den Werkstätten" in Alt-Arnsberg ein und entwendeten vierzehn hochwertige Rennräder. Die Fahrräder waren in Kartons verpackt. Dabei entstand Schaden in sechsstelliger Höhe. Die Täter gelangten durch ein Rolltor in die Lagerhalle des Geschäfts. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02932-90200 bei der Polizeiwache in Arnsberg zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell