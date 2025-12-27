PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus

Arnsberg-Neheim (ots)

Im Zeitraum vom 25.12.2025 bis 27.12.2025 gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus. Dabei beschädigten sie eine Tür. Das Haus wurde komplett durchwühlt. Die genaue Tatbeute konnte noch nicht durch den Hausbesitzer ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren