Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus
Arnsberg-Neheim (ots)
Im Zeitraum vom 25.12.2025 bis 27.12.2025 gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus. Dabei beschädigten sie eine Tür. Das Haus wurde komplett durchwühlt. Die genaue Tatbeute konnte noch nicht durch den Hausbesitzer ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
