POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus

Meschede (ots) - Am 24.12.2025, gegen 15:00 Uhr, fuhr ein 27jähriger Mann aus Meschede mit seinem PKW an der Anschlussstelle Meschede von der A46 ab. Im Kurvenbereich der Abfahrt war seine Geschwindigkeit nach eigener Aussage nicht angepasst. Er verlor die Kontrolle über seinen Skoda und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam, nach dem er mehrere Verkehrszeichen beschädigt ...

