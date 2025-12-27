Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Zigarettenautomat gesprengt
Arnsberg-Neheim (ots)
Am 26.12.2025, gegen 23:00 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat an der Raiffeisenstraße mit einem sogenannten Polenböller gesprengt. Der Automat wurde dabei aus der Verankerung gerissen und komplett beschädigt. Die Zigarettenschachteln lagen meterweit verstreut auf der Straße. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei vier junge Männer, die eine Beteiligung an der Tat einräumten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.
