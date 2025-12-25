PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstähle aus Baustellenfahrzeugen

Sundern-Langscheid (ots)

Im Zeitraum vom Abend des 19.12.2025 bis zum 24.12.2025, 13:00 Uhr, wurden aus zwei Transportern mehrere Werkzeuge gestohlen. Beide Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz an der Langscheider Straße abgestellt. An einem Wagen wurde eine Scheibe eingeschlagen, das andere Fahrzeug war nicht verschlossen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 08:56

    POL-HSK: Brand in Einfamilienhaus

    Arnsberg-Neheim (ots) - Am 24.12.2025, gegen 12:30 Uhr, geriet ein Trockner im Keller eines Einfamilienhauses in der Straße "In der Heide" aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Es entstand eine deutliche Rauchentwicklung. Die Hausbewohner wurden nicht verletzt. Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und versiegelt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 07:37

    POL-HSK: Verfolgungsfahrt in Sundern - Fahrzeug flüchtet bei Verkehrskontrolle

    Sundern (ots) - Nach einer versuchten Verkehrskontrolle in Sundern kam es heute Nacht zu einer Verfolgungsfahrt. Um 00:47 Uhr wollte eine Funkstreife der Polizeiwache Sundern in der Hauptstraße ein auffällig fahrendes Auto anhalten und die Insassen kontrollieren. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei, beschleunigte das Auto und fuhr mit stark ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:54

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einzelhandelsgeschäft in Olsberg

    Olsberg (ots) - Im Zeitraum vom 20.12.2025 um 16:00 Uhr bis zum 22.12.2025 um 09:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Olsberg-Bigge zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über eine Tür im rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Geschäft zu verschaffen. Zuvor zerstörten sie einen an der Fassade installierten Bewegungsmelder. Der oder die Täter scheiterten an der Tür und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren