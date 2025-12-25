Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstähle aus Baustellenfahrzeugen

Sundern-Langscheid (ots)

Im Zeitraum vom Abend des 19.12.2025 bis zum 24.12.2025, 13:00 Uhr, wurden aus zwei Transportern mehrere Werkzeuge gestohlen. Beide Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz an der Langscheider Straße abgestellt. An einem Wagen wurde eine Scheibe eingeschlagen, das andere Fahrzeug war nicht verschlossen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

