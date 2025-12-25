Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Brand in Einfamilienhaus
Arnsberg-Neheim (ots)
Am 24.12.2025, gegen 12:30 Uhr, geriet ein Trockner im Keller eines Einfamilienhauses in der Straße "In der Heide" aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Es entstand eine deutliche Rauchentwicklung. Die Hausbewohner wurden nicht verletzt. Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und versiegelt.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell