POL-HSK: Brand in Einfamilienhaus

Schmallenberg (ots) - Am Montag, den 22.12.2025, im Zeitraum von 12:00 - 18:30 Uhr, kam es in einer Doppelhaushälfte in der Straße Weißdornweg zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich über eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Derzeit ist nicht bekannt, dass der oder die Täter etwas entwendeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

