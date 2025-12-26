Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Aufmerksame Zeugen beobachten Verkehrsunfall - Alkoholisierter Fahrer flüchtet

Marsberg (ots)

Am 25.12.2025, gegen 23:11 Uhr, wurden Zeugen auf der B 7 auf einen auffällig fahrenden Pkw - Fahrer aufmerksam. Das Fahrzeug wurde "in Schlangenlinien" und zudem auffällig langsam aus Marsberg in Fahrtrichtung Bredelar geführt. An der Ortseinfahrt Bredelar kam es auf Grund der unsicheren Fahrweise beinahe zur Kollision mit einem Verkehrszeichen. Kurz darauf bog der Fahrer mit auffällig langsamer Fahrt von der B 7 in ein Wohngebiet ab. Dabei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer mit dem Pkw vom Unfallort. Durch die aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Flüchtigen ermitteln. Der Verursacher sowie der verunfallte Wagen konnten an der Wohnanschrift angetroffen werden. Der Fahrer war offenbar stark alkoholisiert. Eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins wurden angeordnet.

