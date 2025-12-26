PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Aufmerksame Zeugen beobachten Verkehrsunfall - Alkoholisierter Fahrer flüchtet

Marsberg (ots)

Am 25.12.2025, gegen 23:11 Uhr, wurden Zeugen auf der B 7 auf einen auffällig fahrenden Pkw - Fahrer aufmerksam. Das Fahrzeug wurde "in Schlangenlinien" und zudem auffällig langsam aus Marsberg in Fahrtrichtung Bredelar geführt. An der Ortseinfahrt Bredelar kam es auf Grund der unsicheren Fahrweise beinahe zur Kollision mit einem Verkehrszeichen. Kurz darauf bog der Fahrer mit auffällig langsamer Fahrt von der B 7 in ein Wohngebiet ab. Dabei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer mit dem Pkw vom Unfallort. Durch die aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Flüchtigen ermitteln. Der Verursacher sowie der verunfallte Wagen konnten an der Wohnanschrift angetroffen werden. Der Fahrer war offenbar stark alkoholisiert. Eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins wurden angeordnet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 09:39

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

    Meschede (ots) - Am 24.12.2025, gegen 15:00 Uhr, fuhr ein 27jähriger Mann aus Meschede mit seinem PKW an der Anschlussstelle Meschede von der A46 ab. Im Kurvenbereich der Abfahrt war seine Geschwindigkeit nach eigener Aussage nicht angepasst. Er verlor die Kontrolle über seinen Skoda und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam, nach dem er mehrere Verkehrszeichen beschädigt ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 09:16

    POL-HSK: Diebstähle aus Baustellenfahrzeugen

    Sundern-Langscheid (ots) - Im Zeitraum vom Abend des 19.12.2025 bis zum 24.12.2025, 13:00 Uhr, wurden aus zwei Transportern mehrere Werkzeuge gestohlen. Beide Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz an der Langscheider Straße abgestellt. An einem Wagen wurde eine Scheibe eingeschlagen, das andere Fahrzeug war nicht verschlossen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 08:56

    POL-HSK: Brand in Einfamilienhaus

    Arnsberg-Neheim (ots) - Am 24.12.2025, gegen 12:30 Uhr, geriet ein Trockner im Keller eines Einfamilienhauses in der Straße "In der Heide" aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Es entstand eine deutliche Rauchentwicklung. Die Hausbewohner wurden nicht verletzt. Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und versiegelt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren