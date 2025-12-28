Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg (ots)

Alt-Arnsberg. Aus ungeklärter Ursache kommt ein 69j. Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der B 229 in Alt-Arnsberg in Richtung Niedereimer nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Geländer. Der Fahrzeugführer ist vor Ort nicht ansprechbar und muss durch Rettungskräfte reanimiert. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die weitere Unfallaufnahme erfolgt durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam. Die weiteren Übermittlungen übernimmt das zuständige Verkehrskommissariat.

