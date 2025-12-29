POL-HSK: Unfallbeteiligter gesucht

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Arnsberg (ots)

Am 23.12.2025 um 13:10 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau aus Arnsberg die Straße Alter Soestweg in Alt-Arnsberg in Fahrtrichtung Grimmestraße. Plötzlich hörte sie einen lauten Knall. Erst im Nachgang stellte sie einen Schaden an ihrem Außenspiegel fest. Es ist davon auszugehen, dass die 63-Jährige ein am Fahrbahnrand geparktes Auto touchierte. Sie ging anschließend die Unfallörtlichkeit ab, konnte jedoch kein beschädigtes Auto feststellen. Das betroffene Auto muss geparkt am Fahrbahnrand in Richtung der Grimmestraße gewesen sein. Derzeit liegen keine näheren Angaben zu dem geparkten Auto vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

