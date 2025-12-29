PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nachtrag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Alt-Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 12:20 Uhr auf der B229 in Alt-Arnsberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Mann aus Oberhausen befuhr die Straße in Fahrtrichtung Niedereimer. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab. Zuvor wurde folgendes berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6186583

Der 69-jährige Mann wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er am späten Nachmittag verstarb.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich zwei Hunde auf der Rückbank des verunfallten Fahrzeugs. Einer der beiden Hunde, ein Berner Sennenhund, lief in unbekannte Richtung weg, als ein Ersthelfer die Autotür öffnete. Der Hund konnte bislang nicht aufgefunden werden. Weiterhin ist unklar, ob er bei dem Unfall verletzt wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

