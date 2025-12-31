POL-HSK: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Arnsberg (ots) - Am 23.12.2025 um 13:10 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau aus Arnsberg die Straße Alter Soestweg in Alt-Arnsberg in Fahrtrichtung Grimmestraße. Plötzlich hörte sie einen lauten Knall. Erst im Nachgang stellte sie einen Schaden an ihrem Außenspiegel fest. Es ist davon auszugehen, dass die 63-Jährige ein am Fahrbahnrand geparktes Auto touchierte. Sie ging anschließend die Unfallörtlichkeit ab, konnte jedoch kein beschädigtes Auto feststellen. Das ...

mehr