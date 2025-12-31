Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus
Bestwig (ots)
Am 30.12.2025 gegen 19:00 Uhr meldeten Nachbarn einen Einbruch in ein leer- und freistehendes Einfamilienhaus in der Mallinckrodtstraße in Bestwig. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Haus. Mehrere Räume wurden durchsucht. Bei Eintreffen der Polizei waren der oder die Täter bereits geflüchtet. Derzeit ist unbekannt, ob etwas entwendet wurde.
