Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nachtrag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Herdringen

Arnsberg (ots)

Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 19 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Herdringen. Folgendes wurde zuvor berichtet:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6174279

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich neue Hinweise. Nach derzeitigen Erkenntnissen näherten sich die bislang unbekannten Täter dem Grundstück von der Waldseite des Laubmischwaldes Sternhelle. Sie entwendeten einen Tresor aus dem Haus. Diesen transportierten sie augenscheinlich durch das Waldstück zu der Straße Neuer Weg - ungefähr auf Höhe des Abzweigs eines Waldweges über den man zu der Straße Sternhelle gelangen kann. An dieser Stelle konnte die Kriminalpolizei eine Trennscheibe eines Trenn- bzw. Winkelschleifers feststellen. Gegebenenfalls könnten die bislang unbekannten Täter an dieser Stelle versucht haben, den Tresor zu öffnen und ihn anschließend in ein dort abgestelltes Auto verladen haben. Da die Straße Neuer Weg in diesem Bereich lediglich für Land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist, könnte ein unbekanntes Auto auffallen. Die Polizei bittet daher um Hinweise. Zeugen, die an dieser Örtlichkeit ein verdächtiges Fahrzeug gesehen oder gegebenenfalls andere verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

