Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Brand eines Carports
Sundern-Allendorf (ots)
Am 01.01.2026, gegen 01:10 Uhr, geriet in der Straße An der Linde ein Carport durch eine Feuerwerksrakete in Brand. Der Brand konnte gelöscht werden, bevor er auf ein Wohnhaus übergriff. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.
