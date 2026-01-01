POL-HSK: Brand eines Carports

Winterberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B236 zwischen Langewiese und Neustenberg wurde gestern Nacht ein Autofahrer aus Winterberg schwer verletzt. Der 23jährige Mann kam an der Unfallstelle auf winterglatter Straße in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Dann entfernte er sich von der Unfallstelle, ließ allerdings das stark ...

