Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand eines Einfamilienhauses

Meschede (ots)

Am 01.01.2026, gegen 00:20 Uhr, stellte eine Streife der Polizei in der Nördeltstraße eine starke Rauchentwicklung fest. Zeitgleich wurde der Feuerwehr ein Komplettbrand eines Wintergartens gemeldet. Durch den Brand wurde das Einfamilienhaus stark beschädigt und ist zurzeit nicht bewohnbar. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Brand könnte durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst worden sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

