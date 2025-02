Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250218 - 0171 Frankfurt - Eschersheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(bo) Am Montagabend (17. Februar 2025) brannte die Küche im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Eleonore-Sterling-Straße.

Gegen 21:20 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle eine Meldung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die sofort entsandte Streifenbesatzung stellte vor Ort fest, dass die Küche in einer Wohnung im dritten Obergeschoss in Vollbrand stand. Alle Bewohner des Hauses befanden sich beim Eintreffen der Streife bereits vor dem Wohnhaus.

Erste Ermittlungen deuten auf eine fahrlässige Inbrandsetzung der Küche durch den 25-jährigen Wohnungsinhaber hin. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 50.000 Euro.

Der Brand weitete sich nicht auf die anderen Wohnungen aus. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell