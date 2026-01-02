Polizei Hagen

POL-HA: Nach Streit mit Wasserkocher geworfen - Gefährliche Körperverletzung mit Schnittwunde

Hagen-Eilpe (ots)

Am Donnerstag (01.01.2026) geriet ein 24-Jähriger gegen 22:40 Uhr mit einem Bekannten in der Krähnockenstraße in einen Streit. Über den genauen Hintergrund der Auseinandersetzung konnte der spätere Geschädigte keine Angaben machen. Er berichtete der Polizei jedoch, dass sein Kontrahent mit einem gläsernen Wasserkocher nach ihm warf. Bei dem Abwehrversuch zerschellte das Küchengerät in der Hand des 24-Jährigen, wobei er sich Schnittverletzungen zuzog. Den flüchtigen Bekannten beschrieb er als 20-30 Jahre alt, zirka 1,60-1,70 m groß und dicklich. Der 24-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat mit den Ermittlungen zur Identifizierung des Tatverdächtigen begonnen. (hir)

