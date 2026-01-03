Polizei Hagen

POL-HA: Pkw Brand

Hagen-Boelerheide (ots)

Am 03.01.2026 gegen 02:30 Uhr gerät auf der Hagener Straße in Höhe des Hauses Nr. 44 ein Pkw in Brand. Durch eine im Pkw verbaute Gasanlage wurden die Löscharbeiten der Hagener Feuerwehr erheblich erschwert. Durch das Feuer wurde der Pkw komplett zerstört. Zwei weitere in dem Bereich geparkte Pkw wurden durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach Angaben des 30jährigen Hagener Fahrzeugführers habe er vor der Brandentwicklung wegen eines kreuzenden Tieres stark abbremsen müssen. Im weiteren Fahrverlauf habe er dann im Bereich des Motorraums eine Rauchentwicklung festgestellt. Er habe dann angehalten und mit seinen drei Mitfahrern den Pkw verlassen.

Aufgrund der Löscharbeiten in Verbindung mit den anhaltenden Minus Temperaturen bestand am Einsatzort Glättegefahr. Die Örtlichkeit wurde mit Streumittel abgestreut sowie die HEB bezüglich weiterer durchzuführender Streuarbeiten in Kenntnis gesetzt. (as)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell