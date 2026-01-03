PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Pkw Brand

Hagen-Boelerheide (ots)

Am 03.01.2026 gegen 02:30 Uhr gerät auf der Hagener Straße in Höhe des Hauses Nr. 44 ein Pkw in Brand. Durch eine im Pkw verbaute Gasanlage wurden die Löscharbeiten der Hagener Feuerwehr erheblich erschwert. Durch das Feuer wurde der Pkw komplett zerstört. Zwei weitere in dem Bereich geparkte Pkw wurden durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach Angaben des 30jährigen Hagener Fahrzeugführers habe er vor der Brandentwicklung wegen eines kreuzenden Tieres stark abbremsen müssen. Im weiteren Fahrverlauf habe er dann im Bereich des Motorraums eine Rauchentwicklung festgestellt. Er habe dann angehalten und mit seinen drei Mitfahrern den Pkw verlassen.

Aufgrund der Löscharbeiten in Verbindung mit den anhaltenden Minus Temperaturen bestand am Einsatzort Glättegefahr. Die Örtlichkeit wurde mit Streumittel abgestreut sowie die HEB bezüglich weiterer durchzuführender Streuarbeiten in Kenntnis gesetzt. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 05:58

    POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Am 02.01.2026 gegen 21:29 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Wehringhauser Straße und Rehstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. In Folge einer Rotlichtmissachtung fuhr ein 49jähriger Hagener von der Rehstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit dem Pkw einer 29jährigen Hagenerin, die die Wehringhauser Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße befuhr. Beide ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:05

    POL-HA: Nachbarn melden Einbruch in Einfamilienhaus in Vorhalle - Eigentümer verreist

    Hagen-Vorhalle (ots) - Zwischen Silvester und Neujahr brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Nöhstraße ein. Offenbar hebelten sie dazu ein Fenster auf, durchwühlten danach Schränke und Schubladen und warfen Dekoration um. Einem Nachbarn fiel der Einbruch durch das offenstehende Fenster auf, da der Eigentümer verreist war. Die hinzugerufenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren