POL-UL: (GP) Geislingen - Einbruch in Wohnung

In der Nacht auf Donnerstag brach ein Unbekannter in eine Wohnung in Geislingen ein.

Gegen 3 Uhr kehrte die Bewohnerin an ihre Wohnanschrift in der Richthofenstraße zurück. Dabei stellte sie fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen war. Der Einbrecher durchsuchte die Wohnung und durchwühlte auch Schränke. Dabei fand er wohl mehrere Schachteln Zigaretten, zwei Geldbeutel und etwas Bargeld. Das nahm er an sich und flüchtete unerkannt. Die Polizei Geislingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

