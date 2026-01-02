PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbruch in Wohnung
In der Nacht auf Donnerstag brach ein Unbekannter in eine Wohnung in Geislingen ein.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr kehrte die Bewohnerin an ihre Wohnanschrift in der Richthofenstraße zurück. Dabei stellte sie fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen war. Der Einbrecher durchsuchte die Wohnung und durchwühlte auch Schränke. Dabei fand er wohl mehrere Schachteln Zigaretten, zwei Geldbeutel und etwas Bargeld. Das nahm er an sich und flüchtete unerkannt. Die Polizei Geislingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++0001341

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

