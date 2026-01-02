PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Brand in Wohnung
Am Mittwoch fanden Einsatzkräfte eine tote Frau nach einem Wohnungsbrand in Hohenmemmingen.

Ulm (ots)

Gegen 9.50 Uhr meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Stipsstraße einen Brand. Dort stellte er das Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss fest. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Wohnungsbrand. Dabei fanden die Einsatzkräfte auch eine tote Frau. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine Gewalttat konnten nicht erlangt werden. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei der Toten um die 84-Jährige alleinige Bewohner der Wohnung handeln. Weitere Bewohner des Gebäudes kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe dauern an.

++++2489224

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren