Am Mittwoch fanden Einsatzkräfte eine tote Frau nach einem Wohnungsbrand in Hohenmemmingen.

Gegen 9.50 Uhr meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Stipsstraße einen Brand. Dort stellte er das Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss fest. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Wohnungsbrand. Dabei fanden die Einsatzkräfte auch eine tote Frau. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine Gewalttat konnten nicht erlangt werden. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei der Toten um die 84-Jährige alleinige Bewohner der Wohnung handeln. Weitere Bewohner des Gebäudes kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe dauern an.

