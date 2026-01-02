Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein/B28 - Von der Straße abgekommen

Am frühen Freitagmorgen überschlug sich eine Autofahrerin bei Blaustein.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 3.10 Uhr. Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem Peugeot auf der B28 von Blaustein in Richtung Ulm. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Blaubeurer Straße ab, stürzte eine Böschung hinab und überschlug sich mehrfach. Dann kam sie auf einem Feldweg zum Stehen. Rettungskräfte versorgten die vier Insassen. Die Fahrerin sowie eine 17-jährige Mitfahrerin, die sich auf dem Rücksitz befand, kamen mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Die beiden weiteren Insassen, darunter der 20-jährige Beifahrer sowie eine 18-Jährige Mitfahrerin, erlitten nur leichte Verletzungen. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den total beschädigten Peugeot. Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Gegen 4.15 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

++++0005359

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell