Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher machen Beute

Von Mittwoch auf Donnerstag gelangten Unbekannte in ein Haus in Ulm-Jungingen.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Silvester 12.45 Uhr und Neujahr 16.30 Uhr an einem Wohnhaus im Kiefernweg. Unbekannte hebelten zunächst ein Fenster auf. Dann griffen sie mutmaßlich durch das Fenster und öffneten die Tür. Im Gebäude durchsuchten sie sämtliche Räume nach Brauchbarem. Dabei fanden die Einbrecher Schmuck. Den nahmen sie mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern.

++++0003867

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell