Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach- Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

Ulm (ots)

Am Mittwoch, den 31.12.2025, kam es gegen 13:56 Uhr auf der Bundesstraße 311 bei Erbach, auf Höhe eines Einkaufsmarkts, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein 51-Jähriger VW-Fahrer befuhr die B 312 in Richtung Ulm und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Pkw Audi eines 38-Jährigen, der in Richtung Erbach unterwegs war: Bei ihm befand sich noch dreijährige Kind. Trotz Ausweichmanövers konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden. Durch die Kollision kam der Audi von der Fahrbahn ab und kippte seitlich auf die Fahrerseite. Der zweite Pkw drehte sich und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 40000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme zeitweilig gesperrte werden.

