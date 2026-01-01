PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach- Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

Ulm (ots)

Am Mittwoch, den 31.12.2025, kam es gegen 13:56 Uhr auf der Bundesstraße 311 bei Erbach, auf Höhe eines Einkaufsmarkts, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein 51-Jähriger VW-Fahrer befuhr die B 312 in Richtung Ulm und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Pkw Audi eines 38-Jährigen, der in Richtung Erbach unterwegs war: Bei ihm befand sich noch dreijährige Kind. Trotz Ausweichmanövers konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden. Durch die Kollision kam der Audi von der Fahrbahn ab und kippte seitlich auf die Fahrerseite. Der zweite Pkw drehte sich und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 40000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme zeitweilig gesperrte werden.

. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (KA)

Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2490295)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 09:01

    POL-UL: (GP) B 10, Uhingen / Kuchen - Falschfahrer auf der B 10 / Die Polizei sucht Zeugen

    Ulm (ots) - Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am Donnerstag kurz nach Mitternacht einen silbernen VW, der auf der B 10 bei Uhingen auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Wenige Minuten später konnten Beamte der Polizei Geislingen bei Kuchen auf der B 10 einen silbernen VW Golf kontrollieren, dessen Fahrer deutlich ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:01

    POL-UL: (GP) Gammelshausen - Betrunkener Autofahrer verliert Führerschein

    Ulm (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Mittwoch gegen 17:20 Uhr einen auffällig fahrenden Pkw im Bereich Birenbach. Der Zeuge konnte dem Pkw bis nach Zell folgen, bevor er diesen aus den Augen verlor. Über das gemeldete Kennzeichen ermittelte die Polizei die Halteranschrift des Pkw in Gammelshausen. Eine Streife der Polizei Uhingen konnte den Pkw ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:00

    POL-UL: (ADK) Bernstadt - Brand eines Wohnhauses in der Silvesternacht

    Ulm (ots) - Zeugen meldeten der Rettungsleitstelle Ulm gegen 02:10 Uhr, dass in der Straße "Kirchenbühl" in Bernstadt eine hölzerne Überdachung an einem Gebäude brennen würde. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. Das Feuer konnte durch die alarmierten Feuerwehren aus Bernstadt, Langenau und Ulm unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren